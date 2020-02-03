"Минеры" не оставили в покое суды Петербурга: в "опасной" рассылке упоминаются также детсады

Очередная рабочая неделя началась у городских судов с эвакуаций: по состоянию на текущий час свою работу были вынуждены прервать Красногвардейский, Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Октябрьский, Ленинский, Пушкинский, Василеостровский райсуд.

На сей раз "минеры" известили о том, что к аналогичным действиям следует незамедлительно приступить и детским садам: во "взрывоопасном" письме упоминается более 50 заведений дошкольного образования.

Впрочем, в послании отсутствуют привычные требования "электронных террористов", а именно - чтобы бизнесмен Константин Малофеев вернул якобы украденные им 50 биткоинов.