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10:11

В Коряжме массово протестовали из-за завышенных тарифов за вывоз мусора

фото ЗакС политика В Коряжме массово протестовали из-за завышенных тарифов за вывоз мусора

В небольшом городе Коряжма, расположенном в Архангельской области, более 50 человек вышли на массовый пикет, протестуя против чрезмерно повышенных тарифов за вывоз мусора, которые установил новый регоператор "ЭкоИнтегратор".

Местный активист Евгений Тюкавин поделился в беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа", что кроме недовольства завышенной, по мнению граждан, ставкой за утилизацию ТБО, людей не устраивает также то обстоятельство, что регоператор не собирается вводить систему раздельного сбора мусора.

"Люди стали понимать необходимость раздельного сбора, частники стали устанавливать контейнеры для сбора пластика. У моего друга своё дело по сбору вторсырья. А регоператор в РСО не заинтересован. Его интерес состоит лишь в том, чтоб больше собрать денег и меньше вложить. Я готов платить больше, но должен быть уверен, что деньги останутся в городе и будет налажено цивилизованное обращение с отходами", - прояснил свою позицию Тюкавин.

Добавим, с начала 2018 года жители Поморья систематически выходят на антимусорные митинги. Началось всё с планов властей возвести в регионе полигон близ станции Шиес, куда бы свозились отходы из Москвы.

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