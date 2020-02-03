В Госдуме предложили ужесточить штрафы для нарушителей ночного покоя граждан

Федеральные парламентарии полагают, что следует видоизменить КоАП и Жилищный кодекс в части ужесточения штрафов для нарушителей тишины в жилой зоне, уведомляют "Известия".

В частности, предлагается запретить гражданам шуметь в домах и дворах начиная с 23:00 и вплоть до 07:00. По законопроекту, штраф за полуночный гвалт будет составлять от 5 до 50 тысяч рублей для физлиц, и от 50 до 150 тысяч рублей - для юрлиц.

"Санкция" будет применяться к тем гражданам, которые попались на правонарушении во второй раз.

Нарушением тишины не будут считаться звуки "обычной жизнедеятельности человека", а именно - шум воды, шорох ног, крик ребенка и другие.

Необходимость принятия инициативы на федеральном уровне пояснили тем, что на сегодняшний день норма ночного поведения регулируется лишь на региональном уровне: каждый субъект федерации устанавливает свои правила. Например, недавно "закон о тишине" обновили во Псковской области.