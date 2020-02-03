Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с РФ из-за эпидемии коронавируса

Власти КНДР приняли решение начиная с сегодняшнего дня закрыть железнодорожное сообщение с Россией ввиду угрозы распространения коронавируса, информирует ТАСС.

На прошлой неделе была аналогично прервана ж/д-связь с Китаем, а с 1-го февраля на территорию КНР, кроме нескольких рейсов "Аэрофлота", не летают и самолеты. Кроме того, приостановлена выдача рабочих виз и отменены безвизовые турпоездки.

По состоянию на 3 февраля, количество инфицированных превысило 17 тысяч человек, более 360 граждан скончались. Случаи летального исхода от заражения коронавирусом зафиксированы также за пределами Китая. ВОЗ признала вспышку нового заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.