18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:31

ВЦИОМ: Поправки в Конституцию одобряет подавляющее большинство россиян

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Поправки в Конституцию одобряет подавляющее большинство россиян

Готовящиеся изменения в основной закон России, предложенные президентом, вызывают одобрение у 79 процентов россиян, следует из новейшего опроса ВЦИОМ, на результаты которого ссылается РБК. При этом самые популярные поправки (фиксирующие индексацию пенсий, а также привязывающие МРОТ к прожиточному минимуму) поддерживает 90 процентов респондентов.

Среди наименее популярных изменений выделяются идея приоритета отечественных законов над международными нормативными документами, которую поддерживают 63 процента россиян и наделение Госдумы правом утверждать кандидатуры людей на министерские посты (61 процент поддержки).

Среди петербуржцев и москвичей важными поправки в целом назвали 72 процента собеседников социологов, неважными - 24 процента.

Опрос, в котором было задействовано 1600 россиян, специалисты провели 24 января - спустя девять дней после объявления Владимиром Путиным о своеобразной конституционной реформе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 февраля, 18:00 Белковский порассуждал о возможности появления "бога" в Конституции

2 февраля, 15:21 Архангельским "бессрочникам" запретили протестовать против обновления Конституции из-за невидимой акции ЕР

2 февраля, 13:35 В Госдуме уверены, что патриаршие поправки к Конституции заслуживают общественного обсуждения

2 февраля, 11:40 "ВКонтакте" предлагает пройти опрос по поправкам в Конституцию

1 февраля, 17:59 Патриарх Кирилл предложил молиться за внесение в Конституцию упоминания о Боге

1 февраля, 13:16 На Сенатской площади начался народный сход против поправок в Конституцию

31 января, 16:51 Удальцов сформулировал свои поправки в Конституцию

31 января, 14:59 Ходорковский: Путин стремится узаконить бедность

31 января, 13:38 Навальный считает, что россиянам рано думать о голосовании по Конституции

30 января, 16:33 Прилепин подчеркнул серьезность своей работы над конституционными поправками


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:47 Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Голуновым

18:35 Обвиняемый в коррупции бывший вице-губернатор Псковской области выступил с последним словом

18:25 На профпразднике росгвардейцев за 18 млн рублей развлекут "Любэ", Киркоров и Лепс

17:59 Милонов выступает за временный запрет приема посылок из Китая

17:55 Глава Колтушей помог преградить путь мусорным нелегалам в деревне Старая

17:25 ОМ: Ozon предлагает россиянам задуматься о срочной покупке старой версии Конституции

17:21 Оранжерею-памятник в Петергофе на полвека сдали в аренду в частные руки

17:01 Муниципал: Оппозиционные мундепы МО «Нарвский округ» не могут попасть на заседания совета

16:55 В Иерусалиме площадка у памятника блокадникам завалена хламом: раньше там выгуливали собак

16:25 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о сбитом "Боинге"

16:05 Часть петербургских судов вынужденно эвакуируют в третий раз за день

15:53 Суд в Воронеже запретил статью "Луркоморья" о тюремных "понятиях"

15:27 Шнуров посвятил поэтический фельетон новой партии Прилепина

15:00 МВД прекратило дело против охранников ЧОП, бросивших защитницу Шиеса в канаву

14:47 В Архангельской области взломали сайт с голосованием за "народного губернатора"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru