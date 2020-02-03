Жители «Балтийской жемчужины» собрались митинговать на месте непостроенной школы

Группа активистов утром 3 февраля подала заявку на проведение митинга на тему социальных, экологических и транспортных проблем Красносельского района, сообщил ЗАКС.Ру один из уведомителей, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Акцию планируется провести 16 февраля в квартале «Балтийская жемчужина», на пустыре, где ранее планировалось построить школу и детский сад.

- Смольный в 2014 году утвердил программу, по которой детский сад и школа должны были быть построены до 2020 года, - рассказал муниципальный депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик. – Мы весь последний год переписывались с всевозможными инстанциями, просили включить объекты в адресную инвестиционную программу и городской бюджет на 2020 год. В январе нам пришел ответ от Смольного – ни школа, ни детсад в бюджет не включены.

По словам Врански, на митинге будут затронуты темы сохранения Жемчужного берега, территории парков Южно-Приморский и Полежаевский, а также транспортные вопросы, в том числе - перенос сроков строительства новых станций метрополитена.

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