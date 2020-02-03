После скандала с дарением батонов блокадникам уволили главу Керчи

Возглавлявшую керченский совет депутатов Маю Хужину отправили в отставку после резонансного скандала, связанного с вручением своеобразных подарков крымским блокадникам, передает РИА "Новости". Большинство депутатов, собравшееся на внеочередной сессии совета, высказалось за досрочное прекращение ее полномочий и полномочий заместителя Хужиной, Ларисы Щербулы, также участвовавшей в поздравлении пожилых людей.

Выборы нового главы законодательного органа состоятся на следующей неделе.

Напомним, что обходя квартиры проживающих на полуострове свидетелей ленинградской блокады, местные единороссы вручали им в качестве подарков батоны хлеба и торжественно фотографировались.

Глава Крыма Сергей Аксенов вскоре после появившейся широкой огласки эпизода высказался о необходимости "жестко" наказать женщин - лишить их работы и членства в "Единой России".