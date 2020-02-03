В Москве задержали активистов, приковавших себя к забору Госдумы в поддержку политзэков

Столичные правоохранители задержали семерых участников акции в поддержку политических заключенных, которые в знак протеста против уголовного преследования фигурантов ряда резонансных дел приковали себя наручниками к забору Государственной думы, известил "МБХ медиа" активист Константин Фомин.

В числе граждан, попавших в автозак - Михаил Аксель, Марат Салахиев, Татьяна Колобакина, Александр Софеев, Андрей Овчинников, Людмила Сукова и Александра Попова.

Участники манифеста требовали немедленного освобождения молодых людей, проходящих по "московскому" и "ростовскому делу", делу "Нового величия" и "Сети" (признана террористической и запрещена в РФ), делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других.