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12:26

Гендиректор "Дождя" Синдеева рассказала о своей борьбе с раком

фото ЗакС политика Гендиректор "Дождя" Синдеева рассказала о своей борьбе с раком

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева, беседуя с коллегой-журналисткой Екатериной Гордеевой в эфире своей авторской программы, заявила, что в декабре 2019 года у неё диагностировали рак груди: долгое время она боялась не то, что принять заболевание, а даже произнести само роковое слово.

"Когда я столкнулась с этой проблемой, естественно, я побежала читать всякие книжки. И я поняла, что из-за того, что большинство людей об этом не говорит и молчит, это ужасно неправильно", - поделилась руководительница "Дождя".

Изначально Синдеева рассказала о страшном диагнозе семье, и только накануне решилась на официальное откровение. Впрочем, журналистка поспешила уверить, что не всё так страшно, так как болезнь удалось обнаружить на ранней стадии. 

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