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13:17

"Коммунисты России" ждут строгого наказания для рисовавших в Кронштадте свастику подростков

фото ЗакС политика "Коммунисты России" ждут строгого наказания для рисовавших в Кронштадте свастику подростков

В петербургском отделении "Коммунистов России" вызвал возмущение и протест поступок несовершеннолетних, которые в минувший уик-энд изобразили на снегу запрещенный знак свастики в Кронштадте. Выходка, по мнению лидера петербургской ячейки партии Сергея Малинковича, заслуживает самого сурового дисциплинарного взыскания - особенно на фоне приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое будет масштабно отмечаться на государственном уровне.

"Мы, коммунисты, хотим видеть таких юных подонков в колонии. Если государство сейчас этих горе-художников строго и примерно не накажет, то, в условиях отсутствия ВЛКСМ и пионерии, общего падения нравов, ослабления патриотического воспитания, мы можем получить в Ленинграде-Петербурге массовое распространение таких изображений", - предостерег в своем заявлении Малинкович.

К сказанному он также добавил предположение, согласно которому хулиганы действуют как политические марионетки в руках неких недобрых сил: он не исключает даже иностранный заказ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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