В связи с эпидемией коронавируса сеть "Магнит" перестала завозить овощи и фрукты из Китая

Продолжающая распространяться эпидемия коронавируса, зародившегося в Китае, сподвигло руководство одной из самых крупных отечественных торговых сетей "Магнит" прекратить поставки овощей и фруктов из азиатской страны, пишет РИА "Новости".

"В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке", - приводятся слова

По словам представителей компании, помимо повышенной опасности продуктов причина состоит также в усложнении их транспортировки.

Ранее руководство РФ закрыло всю свою дальневосточную границу, а Северная Корея, в свою очередь, прекратила железнодорожное сообщение с Россией.

Счет инфицированным гражданам идет по всему миру на тысячи, счет погибшим - на сотни. За 10 дней в Китае построили специальную больницу для пострадавших от новой напасти.