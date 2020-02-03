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14:41

Беспокоящиеся о судьбе медсанчасти на Одоевского депутаты-василеостровцы выступили с манифестом в её защиту

фото ЗакС политика Беспокоящиеся о судьбе медсанчасти на Одоевского депутаты-василеостровцы выступили с манифестом в её защиту

Муниципальные депутаты Васильевского острова, объединившиеся во имя спасения медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина на улице Одоевского, выступили с коллективным заявлением, в котором требуют признать здание объектом культурного наследия регионального значения. Кроме того, они намерены добиться включения прилегающего к зданию сада в закон о ЗНОП.

Ранее КГИОП отказался включать медсанчасть в перечень объектов культурного наследия. 23 января после заседания рабочей группы, где принималось решение, депутат ЗакСа Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание закрытым.

"Выступаем за создание в здании медсанчасти № 1 социально-значимого объекта, в том числе за передачу объекта государственному медицинскому учреждению, столь необходимому в стремительно растущем жилом районе на острове Декабристов", - призывают объединенные проблемой граждане.

Под документом подписались 26 мундепов из разных островных МО, а также депутаты ЗакСа Алексей Ковалев, Максим Резник, Борис Вишневский, Константин Чебыкин, Надежда Тихонова.

Ранее просьба сохранить здание медсанчасти была направлена губернатору Александру Беглову.


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