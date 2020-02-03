МВД прекратило дело против охранников ЧОП, бросивших защитницу Шиеса в канаву

МВД по Архангельской области прекратило административное дело, возбужденное в отношении охранников ЧОП "Гарант безопасности", которые бросили защитницу Шиеса Марину Дзюбу в сточную канаву.

"Дело прекращено по расследованию органов МВД Ленского района. Они при первом рассмотрении вынесли постановление об отказе. Я обжаловала это в прокуратуре, прокуратура вынесла протест. Никакого движения по делу не было", - поделилась женщина в разговоре с "МБХ медиа".

Дзюба отметила, что она не единожды обращалась в ОВД по Ленскому району, однако там всякий раз ей говорили, что никакого видео, на котором бы было запечатлено её падение, нет.

"Я им показала видео, как меня пинали, кидали и травмировали. Просмотрев записи, следователи пришли к выводу о прекращении дела. Уже одну жалобу в прокуратуру я отправляла, может быть, буду отправлять еще одну - в областную", - подытожила экоактивистка.

По информации, размещенной в паблике "Мы против свалки в Ленском районе", в постановлении о прекращении дела говорится, что на записи, предоставленной Дзюбой, видно лишь, как двое чоповцев уводят её "за пределы площадки для посадки вертолета, при этом активистка оказывает активное сопротивление, упираясь ногами в землю".

В июне прошлого года женщину арестовывали на 5 суток за сопротивление охранникам ЧОП.

При этом в ноябре 2019 года стало известно, что несколько охранников "Гаранта безопасности", которые систематически ввязывались в стычки с экоактивистами, стали фигурантами двух уголовных дел.