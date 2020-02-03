Суд в Воронеже запретил статью "Луркоморья" о тюремных "понятиях"

Один из создателей интернет-энциклопедии "Луркоморье", доступ к которой для российских IP-адресов несколько лет заблокирован Роскомнадзором, Давид Хомак сообщил о требовании суда в Воронеже удалить статью "Тюрьма/Иерархия". Об этом пишет издание "МБХ Медиа".

Прокурор, по чьему иску выносилось решение, был недоволен якобы имевшейся в тексте пропагандой ценностей "криминализованной" субкультуры АУЕ ("арестантский уклад един").

"Просто смешно, что первый раз пришли с формулировкой „борьба с движением АУЕ, которое несет угрозу конституционному строю РФ“. „Лурк“ заблокирован уже довольно давно в России, так что какой смысл", - прокомментировал вердикт Хомак.

"Луркоморье" - своего рода электронный справочник "народного" авторства, составленный специфическим языком, во многом специализирующийся на трендах в интернете, мемах и "фотожабах". Статьи на "лурке" традиционно изобилуют ненормативной лексикой.