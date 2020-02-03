Часть петербургских судов вынужденно эвакуируют в третий раз за день

Приморский, Василеостровский, Петродворцовый, Октябрьский, Ленинский райсуд эвакуируются уже в третий раз за сегодняшний день, информирует пресс-служба судебных инстанций города.

Очевидно, злоумышленники решили претворить в жизнь задуманное ранее и рассылать угрожающие послания по несколько раз в сутки, пытаясь таким образом добиться справедливости и получить от бизнесмена Константина Малофеева якобы украденные им с криптобиржи биткоины.

Взрывоопасные послания рассылаются на электронные почты различных ведомств Москвы и Петербурга начиная с конца ноября прошлого года.