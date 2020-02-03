Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о сбитом "Боинге"

Национальная прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения четырём участникам уголовного разбирательства по делу о крушении малазийского "Боинга" МН17 на Украине, цитирует "Эхо Москвы" заявление адвоката одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - уточнила защитница.

По словам Кутьиной, работать адвокаты будут в соответствии с нормами и положениями международного права.

"При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", - резюмировала Кутьина.

Рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли. Согласно выводам, к которым ранее, проведя необходимые экспертизы, пришла Международная следственная группа, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Комплекс якобы принадлежит Министерству обороны РФ. Владимир Путин упорно отрицает причастность вверенной ему страны к трагедии.