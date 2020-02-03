Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

17:01

Оппозиционные мундепы МО «Нарвский округ» не могут попасть на заседания совета

фото ЗакС политика Оппозиционные мундепы МО «Нарвский округ» не могут попасть на заседания совета

Муниципальный депутат МО «Нарвский округ» от «Партии роста» Виталий Грязнов 3 февраля сообщил ЗАКС.Ру, что его вместе с коллегой от «Яблока» Анной Каруличевой не приглашают на заседания муниципального совета. Грязнов рассказал, что после выборов в сентябре о заседаниях их уведомляли  с помощью электронной почты. В конце 2019 года оппозиционных мундепов перестали звать на совещания, заявил депутат от «Партии роста».

Он сообщил, что 12 декабря совет планировал собраться на третье чтение бюджета. В муниципалитете сообщили о переносе заседания на 25 декабря, рассказал Грязнов. 

- Мне сказали, что заседание переносится – будет 25 декабря. 24 числа я пришел на прием граждан, нашел нашего председателя [муниципального совета Александра] Каптуровича от «Единой России», он мне сказал: «А мы сделали внеплановое заседание 8 декабря» - то есть через два дня после предыдущего. Я говорю: «А почему же вы нас не оповестили?». Он говорит: «Я вам звонил и не дозвонился», - рассказал мундеп от «Партии роста».

Он добавил, что телефон у него всегда на связи. По словам Грязнова, в этом году его и Каруличеву также не приглашают на заседания совета. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Каптурович повторил, что пытался пригласить Грязнова и Каруличеву на заседания, но не смог дозвониться. Он не видит в этом ничего страшного – совет продолжает функционировать и без оппозиционеров. 

- Я не могу не приглашать, я всех приглашаю. Бывает так, что до кого-то не дозвониться, кто-то занят. Вот не дозвонились, не пришли – ничего страшного, мы же решения принимаем, кворум у нас есть, - рассказал Каптурович.

Он добавил, что на внеочередные заседания совета приглашает муниципалов по телефону и старается собрать кворум. Такая форма оповещения предусмотрена регламентом заседания мунсовета, добавил глава МО.

Также Грязнов сообщил, что его и Каруличеву не включили в график приема граждан на первый квартал 2020 года. По словам Каптуровича, это произошло из-за отсутствия мундепов на последнем заседании.

- Мы утверждали график, а их не было. Я же не могу их назначить ответственными за прием. Они сами выбирают, в какой день они будут принимать, - заявил единорос. 

Он отметил, что на следующем заседании мундепы могут предложить изменения в график. Каптурович сообщил, что предположительно следующее собрание муниципалов пройдет в конце февраля: 19 или 26 числа.

Каруличева и Грязнов написали обращения в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой выяснить, проводятся ли заседания мунсовета в действительности и почему их туда не приглашают, рассказал мундеп от «Партии роста». Он  уточнил, что заявления они направили на прошлой неделе и еще не получили ответов от правоохранительных органов.  

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:57 Яшин рассказал о "криворукости" судебных приставов

18:47 Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Голуновым

18:35 Обвиняемый в коррупции бывший вице-губернатор Псковской области выступил с последним словом

18:25 На профпразднике росгвардейцев за 18 млн рублей развлекут "Любэ", Киркоров и Лепс

17:59 Милонов выступает за временный запрет приема посылок из Китая

17:55 Глава Колтушей помог преградить путь мусорным нелегалам в деревне Старая

17:25 ОМ: Ozon предлагает россиянам задуматься о срочной покупке старой версии Конституции

17:21 Оранжерею-памятник в Петергофе на полвека сдали в аренду в частные руки

17:01 Муниципал: Оппозиционные мундепы МО «Нарвский округ» не могут попасть на заседания совета

16:55 В Иерусалиме площадка у памятника блокадникам завалена хламом: раньше там выгуливали собак

16:25 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о сбитом "Боинге"

16:05 Часть петербургских судов вынужденно эвакуируют в третий раз за день

15:53 Суд в Воронеже запретил статью "Луркоморья" о тюремных "понятиях"

15:27 Шнуров посвятил поэтический фельетон новой партии Прилепина

15:00 МВД прекратило дело против охранников ЧОП, бросивших защитницу Шиеса в канаву

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru