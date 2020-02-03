Оппозиционные мундепы МО «Нарвский округ» не могут попасть на заседания совета

Муниципальный депутат МО «Нарвский округ» от «Партии роста» Виталий Грязнов 3 февраля сообщил ЗАКС.Ру, что его вместе с коллегой от «Яблока» Анной Каруличевой не приглашают на заседания муниципального совета. Грязнов рассказал, что после выборов в сентябре о заседаниях их уведомляли с помощью электронной почты. В конце 2019 года оппозиционных мундепов перестали звать на совещания, заявил депутат от «Партии роста».

Он сообщил, что 12 декабря совет планировал собраться на третье чтение бюджета. В муниципалитете сообщили о переносе заседания на 25 декабря, рассказал Грязнов.

- Мне сказали, что заседание переносится – будет 25 декабря. 24 числа я пришел на прием граждан, нашел нашего председателя [муниципального совета Александра] Каптуровича от «Единой России», он мне сказал: «А мы сделали внеплановое заседание 8 декабря» - то есть через два дня после предыдущего. Я говорю: «А почему же вы нас не оповестили?». Он говорит: «Я вам звонил и не дозвонился», - рассказал мундеп от «Партии роста».

Он добавил, что телефон у него всегда на связи. По словам Грязнова, в этом году его и Каруличеву также не приглашают на заседания совета.

В разговоре с ЗАКС.Ру Каптурович повторил, что пытался пригласить Грязнова и Каруличеву на заседания, но не смог дозвониться. Он не видит в этом ничего страшного – совет продолжает функционировать и без оппозиционеров.

- Я не могу не приглашать, я всех приглашаю. Бывает так, что до кого-то не дозвониться, кто-то занят. Вот не дозвонились, не пришли – ничего страшного, мы же решения принимаем, кворум у нас есть, - рассказал Каптурович.

Он добавил, что на внеочередные заседания совета приглашает муниципалов по телефону и старается собрать кворум. Такая форма оповещения предусмотрена регламентом заседания мунсовета, добавил глава МО.

Также Грязнов сообщил, что его и Каруличеву не включили в график приема граждан на первый квартал 2020 года. По словам Каптуровича, это произошло из-за отсутствия мундепов на последнем заседании.

- Мы утверждали график, а их не было. Я же не могу их назначить ответственными за прием. Они сами выбирают, в какой день они будут принимать, - заявил единорос.

Он отметил, что на следующем заседании мундепы могут предложить изменения в график. Каптурович сообщил, что предположительно следующее собрание муниципалов пройдет в конце февраля: 19 или 26 числа.

Каруличева и Грязнов написали обращения в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой выяснить, проводятся ли заседания мунсовета в действительности и почему их туда не приглашают, рассказал мундеп от «Партии роста». Он уточнил, что заявления они направили на прошлой неделе и еще не получили ответов от правоохранительных органов.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.