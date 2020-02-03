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17:25

ОМ: Ozon предлагает россиянам задуматься о срочной покупке старой версии Конституции

фото ЗакС политика ОМ: Ozon предлагает россиянам задуматься о срочной покупке старой версии Конституции

На просторах Facebook и Instagram появилась контекстная реклама от интернет-магазина Ozon с выгодным предложением купить пока ещё старую версию российской Конституции, делятся "Открытые медиа".

Примечательно не само предложение, а пометка к публикации - "Последний шанс купить".

По словам директора по связям с общественностью Ozon Марии Заикиной, реклама оправдывает себя, так как спрос на текст Основного закона страны в январе - сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию - вырос на 30% по сравнению с 2019 годом

"То, что в Конституцию могут внести поправки в этом году - не секрет, поэтому мы обратили внимание наших клиентов, что сейчас хороший момент приобрести текущее издание", - пояснила Заикина, уточнив, что старая версия издания вполне может пополнить букинистическую коллекцию всех заинтересованных.

Стоимость самого дешевого бумажного издания Конституции составляет 100 рублей.

ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам, которые уже приняты в первом чтении Госдумой, в ближайшем апреле.

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