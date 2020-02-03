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17:55

Глава Колтушей помог преградить путь мусорным нелегалам в деревне Старая

фото ЗакС политика Глава Колтушей помог преградить путь мусорным нелегалам в деревне Старая

В деревне Старая Колтушского сельского поселения происходило незаконное сжигание отходов на улице Колхозная: в результате глава местной администрации Эдуард Чирко решил взять ситуацию под личный контроль и вызвал экскаватор, который перекопал дорогу, ведущую к месту несанкционированной свалки. О мероприятии он поведал на своей личной странице "ВКонтакте".

Чирко надеется, что принятые им меры позволят остановить мусорных нелегалов и прекратить процесс сжигания отходов.

"Жгли свежак, который завозили ночью: теперь, если только сама уже существующая свалка загорится. 12 февраля состоится суд по устранению свалки. Уголовное дело возбуждено", - рассказал чиновник в беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа". 

Местные обитатели уже 6 лет страдают от того, что "предприимчивые" бизнесмены организовали локальный полигон в непосредственной близи от жилых домов. По ночам там в кустарных печах жгут мусор.

Между тем, собственника сомнительного земельного участка наконец ждут в суде.

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