Милонов выступает за временный запрет приема посылок из Китая

Петербуржцец Виталий Милонов, представляющий город в Государственной думе, обратился к руководителю Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору "Почты России" Николаю Подгузову со своими срочными предложениями, порожденными распространяющейся эпидемией китайского коронавируса. В его понимании, меры по блокированию "заразы" должны приниматься более суровые, чем те, что введены.

"Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты! В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире", - цитирует очередную запретительную инициативу законотворца РИА "Новости".

В обращении он сетует на легкомыслие неосторожных в своем потребительском поведении россиян, явно, по его мнению, нуждающихся в дополнительных контроле и опеке.

От заболевания умерло несколько сотен человек, заболело коронавирусом свыше 15 тысяч людей на планете. В России на прошедшей неделе были выявлены первые случаи инфицирования. Большое количество просмотров набирают ролики, показывающие, как молодые китайцы, "подхватившие" недуг, идут по улице и внезапно падают замертво. Решением премьер-министра Михаила Мишустина в конце января была закрыта дальневосточная граница РФ.

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