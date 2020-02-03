На профпразднике росгвардейцев за 18 млн рублей развлекут "Любэ", Киркоров и Лепс

Кремль готов потратить 18,7 млн рублей на организацию праздничного концерта по случаю Дня войск национальной гвардии, который ежегодно отмечается 27 марта. На закупку обратило внимание "МБХ медиа".

Подрядчик должен будет разработать концепцию мероприятия, которое должно продлиться не менее двух часов и состоять из 20 номеров. В сценарии следует отобразить историю создания Росгвардии, "информацию о высочайшей степени государственного доверия" к силовому ведомству, а также поведать о том, как заботливо начальство относится к своим подчиненным.

Тематика концерта обязательно должна быть патриотичной и, кроме того, содержать номера, посвященные грядущему 75-летию со дня Победы в ВОВ.

В числе артистов, которых хотели бы видеть на сцене чиновники, - Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина, группа "Любэ", Кубанский казачий хор и другие.