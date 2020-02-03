Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Голуновым

Адвокат спецкора "Медузы" Ивана Голунова Сергей Бадамшин опубликовал в своем Telegram-канале ответ, полученный им от Генеральной прокуратуры РФ: ранее журналист потребовал, чтобы новый руководитель инстанции Игорь Краснов извинился перед ним за незаконное уголовное преследование.

В документе, который направило реципиентам ведомство, говорится, что жалоба Голунова была передана подразделению рангом ниже, а именно - прокуратуре Москвы. Объясняется это тем, что "извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом".

При этом Бадамшин утверждает, что надзор за делом журналиста ведет не столичная прокуратура, а генеральная.

Напомним, в конце января под арест были отправлены пятеро экс-оперативников, принимавших участие в задержании Голунова. Это - Денис Коновалов, Роман Феофанов, Игорь Ляхов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных лишь последний частично признал вину. Всех обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации юридических доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - мужчин уволили из внутренних органов.

Силовики всерьёз занялись изучением материалов дела Ивана Голунова лишь в декабре прошлого года - сразу после того, как вопрос был поднят на пресс-конференции Владимира Путина.