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3 февраля, 19:15

Генпрокуратура запросила снижение срока политическому активисту Котову

фото ЗакС политика Генпрокуратура запросила снижение срока политическому активисту Котову

В дело активиста Константина Котова, отбывающего четырехлетний срок в колонии за факт частого присутствия на уличных акциях протеста, вмешалась Генеральная прокуратура. При помощи кассации она добивается снижения наказания до одного года лишения свободы, сообщает ТАСС.

Представление силового ведомства рассмотрит Тверской районный суд Москвы.

Ранее в законности приговора усомнился президент Владимир Путин. Вслед за этим его сомнения повторно разделил Конституционный суд, однако спущенное КС распоряжение о пересмотре дела не поддержал Верховный суд.

Котов сидит в заключении по так называемой "дадинской" статье, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное нарушение правил участия в уличных мероприятиях.

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