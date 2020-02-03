Бондаренко потребовал от глав районов контроля за состоянием каждого "проблемного" дома

Вице-губернатор Николай Бондаренко, курирующий сферу ЖКХ, обсудил с подчиненными состояние жилищного фонда на территории Центрального, Кировского и Пушкинского районов, о чем говорится на официальном сайте петербургского правительства.

Чиновники анализировали жалобы, поступившие в декабре ушедшего года, и сделали вывод, что обращений становится меньше.

Однако, поводы для строгих заявлений со стороны Бондаренко нашлись.

"Если каждый проблемный дом не будет на контроле у главы района или его профильного заместителя, изменений в состоянии жилфонда на вашей территории не будет", - заметил госслужащий, подразумевая, что, в его представлении, главы районов недостаточно часто выезжают на требующие внимания адреса.

По трем районам нарушения нашлись в 93 из 1017 проверенных за декабрь домов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.