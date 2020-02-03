Быков проанализировал размер новой зарплаты Медведева

Обнародованный размер ежемесячной зарплаты экс-премьера Дмитрия Медведева на новом посту прокомментировал в новейшем эссе публицист и писатель Дмитрий Быков. Довольствие, которое ставший заместителем главы Совета безопасности Медведев получает теперь (618 713 рублей), говорит Быкову о некоем сигнале, подаваемом государством. По мнению автора, престиж чиновничьей работы в современной России со всех точек зрения понизился, и власти необходимо его восстанавливать хотя бы числительными. Поэтому, видится ему, Кремль заманивает людей: "не бойтесь, ребята, будьте с нами".

"Губернаторов тасуют, новые партии создаются, старые меняют руководство, вообще отставка правительства породила долгожданную движуху, и в это время лучше находиться подальше от верхов. А тут выясняется, что чиновник в России — особенно если он не силовик — по-прежнему идеальная должность, предел мечтаний: за бывшим премьером сохранены аппарат, резиденция, зарплата, неприкосновенность и все прочие привилегии", - пишет литератор в колонке "Собеседника".

"Слив" размера оклада, по его разумению, был "благословлен" Кремлем и явился рассчитанным ходом - показать, насколько ценят верных функционеров и щедро оплачивают их работу.

На новуое место прослужившего последние восемь лет премьер-министром Медведева перевели 15 января. Некоторые источники, близкие к администрации президента, анонимно признавались, что отставке предшествовали его личные разногласия с президентом Владимиром Путиным.