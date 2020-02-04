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10:52

ГИК не давал указаний УИКам готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика ГИК не давал указаний УИКам готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия не просила участковые избиркомы начинать готовиться к проведению голосования по поправкам в Конституцию, сообщил ЗАКС.Ру председатель Горизбиркома Виктор Миненко 4 февраля. По его словам, сам ГИК также не получал никаких распоряжений от Центральной избирательной комиссии. 

На вопрос о том, самостоятельно ли председатели УИКов приняли решение о предупреждении членов своих комиссий о возможном голосовании в апреле, Миненко ответил утвердительно. 

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия никаких, я вам авторитетно сейчас заявляю, указаний по данному вопросу не давала. Но если где-то кто-то понимает, что в стране это может произойти (голосование по поправкам в Конституцию - прим. ЗАКС.Ру), наверное, никто им не мешает готовиться к такому масштабному мероприятию. И я считаю, что, наверное, это правильно, - заявил глава Горизбиркома.

Он добавил, что избирательной системе Петербурга не понадобится много времени на подготовку к голосованию.

- Как только нам поступит эта команда... Сейчас же ни дату никто не знает, ничего. Как только поступит, я думаю, что избирательная система нашего города вообще находится в постоянной готовности, - сообщил Миненко.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. По информации СМИ, голосование планируют назначить на 12 или 26 апреля. Члены УИКов Петербурга сообщали в социальных сетях, что председатели их комиссий опрашивают, смогут ли они работать в апреле.

В конце января "Коммерсант" писал о том, что ЦИК начал подготовку к проведению общероссийского голосования по коррективам, которые предлагается внести в Основной закон страны. Тема референдума была поднята на закрытом совещании с представителями региональных комиссий, во время которого руководство ЦИК дало указание провести голосование таким образом, "чтобы не было сомнений в его итогах".

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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