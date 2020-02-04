Минтранс предложил высаживать с поездов поющих и плохо пахнущих граждан

Министерство транспорта РФ выступило с инициативой высаживать из пригородных поездов лиц, нарушающих общественный покой - будь то музыкальные исполнители или граждане, источающие неприятные запахи или одетые в грязную одежду.

Как пишет РИА "Новости", соответствующие коррективы предлагается внести в правила пассажироперевозок.

В действующих правилах отмечается, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он "при посадке или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров". Никакой конкретики при этом не приводится.

Кроме того, согласно предлагаемым Минтрансом поправкам, у пассажиров появится больше возможностей получить обратно деньги за билет. Например, был оформлен с помощью платежной, социальной или транспортной карт, а также электронных устройств с использованием автоматизированных систем.