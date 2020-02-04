Новая "зеленая" партия собирается выдвинуть Васю Ложкина в депутаты Госдумы

Новая партия «Зеленая альтернатива» подала документы на регистрацию в Минюст и собирается выдвинуть художника Васю Ложкина (Алексея Куделина) своим кандидатом на довыборах в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Учредительный съезд партии планируется провести 10 марта. По словам председателя оргкомитета партии Руслана Хвостова, она не имеет никакого отношения к одноименному движению, созданному в 2009 году бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем. Источники утверждают, что «Зеленая альтернатива» согласовала свой проект в Кремле, и в ее случае речь идет об «умеренной левой экологической партии европейского типа».

Партия собирается выдвинуть Васю Ложкина на довыборах в Госдуму по Ярославскому одномандатному округу №194, которые состоятся 13 сентября, сообщил Хвостов. Довыборы состоятся из-за того, что депутат Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства.

Ложкин подтвердил, что вел переговоры с партией, однако пояснил, что вступить в нее ему пока не предлагали. «Они за все хорошее против всего плохого. Ну почему бы и нет», - сказал художник.

Ложкин известен своими картинами с гротескными изображениями. Одна из его популярных работ – картина «Великая прекрасная Россия». В 2016 году суд признал ее экстремистским материалом, однако спустя два года это решение было отменено. СПЧ настаивал, что суд не учел сатиристический характер картины.