Собчак дали шоу на Первом канале: Baza писала, что это результат "правильной" политактивности

Начиная с 10 февраля в эфир Первого канала будет выходит шоу "Док-Ток", ведущими которого назначили Александра Гордона и Ксению Собчак, уведомляют "Дождь" и РБК.

Как говорится в описании к программе, шоу будет посвящено историям, которые вызвали большой общественный резонанс. Транслироваться передача будет ежедневно. Вести её ведущие будут по очереди.

"Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы", - цитирует высказанное Собчак "превью" пресс-служба Первого канала.

Идея организовать передачу подобного плана, по словам Собчак, возникла около трёх лет назад, однако воплотиться ей в жизнь помешала чрезмерная загруженность ведущей работой над собственными проектами.

Осведомленные источники Telegram-канала Baza утверждают, что собственное шоу Собчак удалось получить лишь благодаря "правильным" политическим ориентирам: это стало своеобразной "наградой" за верное освещение российской повестки последних лет.

В 2012 году Собчак пробовала себя в роли ведущей оппозиционных СМИ - в том числе, "Дождя". В 2018 году она участвовала в выборах президента России, однако потерпела неудачу, набрав всего 2% голосов. В 2019-м "Газпром-медиа" назначил Собчак гендиректором федерального телеканала "Супер".