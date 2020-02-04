Столичные оппозиционеры предупредили Собянина о политическом характере грядущего "Марша Немцова"

Представители московской оппозиции, выступившие организаторами "Марша Бориса Немцова", известили столичного мэра Сергея Собянина о намерении провести 29 февраля мирное требование с политическим "подтекстом".

"Акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Ее участники, защищая ценности, за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить свое отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти", - приводит выдержки из обращения Илья Яшин у себя в Facebook.

Обратившиеся отмечают, что в ближайшее время будет подано официальное уведомление о грядущей акции. Оппозиционеры надеются, что подведомственные Собянину учреждения не будут препятствовать организаторам памятного мероприятия.

"Мы рассчитываем, что структуры правительства Москвы, находящиеся в вашем подчинении, не станут чинить препятствий организаторам „Марша Бориса Немцова“, а напротив - согласуют его проведение в центре Москвы и окажут содействие заявителям", - подытожили послание представители оппозиции.

В числе подписавшихся под письмом - Алексей Навальный, Владимир Милов, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Михаил Касьянов, музыкант Андрей Макаревич, правозащитник Лев Пономарев, писательница Людмила Улицкая и другие.

Добавим, власти Петербурга уже дали свое согласие на марш памяти застреленного политика.

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.