СК вслед за МВД отказалось проверять слова Кадырова об "убийстве и запугивании" интернет-хамов

Следственный комитет отказался проверять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости убивать и сажать за оскорбления в интернете, сообщается на сайте «Комитета против пыток».

Заявление в СК направил глава «Комитета» Игорь Каляпин. В ответе управление СК по Чечне ссылается на заявления Кадырова и некоторых СМИ о том, что его слова были неверно переведены с чеченского языка и интерпретированы. Поэтому, считают в чеченском СК, в обращении Каляпина «отсутствуют достаточные данные» для проверки.

Ранее слова Кадырова отказалось проверять управление МВД по Нижегородской области по запросу главного редактора Koza Press Ирины Славиной.

На слова Кадырова о наказаниях за оскорбления в интернете обратили внимание в ноябре. Согласно переводу с чеченского языка, он заявил, что интернет-хамов нужно остановить, «убивая, сажая, пугая».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не видит необходимости в проверке этих слов. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил СМИ в неправильном переводе. Сам Кадыров объяснял свои слова особенностями этики народов Кавказа – адатом.