Милонов предложил ставить штампы в паспорта мужчин-проституток

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мыслями о порнографии и проституции в новом видео на своем YouTube-канале.

Политик отметил, что люди секс-профессий не получают удовольствия от своего труда, а вынуждены сдавать свои тела в аренду.

«По некоторым данным до трети проституток и порноактеров прибегают к суициду», - добавил депутат.

Однако давать им социальные гарантии Милонов не намерен. По словам единоросса, если легализовать проституцию, то можно дойти до того, что легальной станут профессии серийного убийцы и вора.

«Если вы считаете, что проституция – это такая же работа как доярка, вы сами-то готовы стать проституткой? Или ваша сестру, вашу дочь или вашу маму направить на такие подработки? Вряд ли. Ну а мужики, которые работают проститутками, должны навсегда иметь поганый штамп в виде письки в паспорте», - заявил депутат.

Напомним, Милонов завел свой видеоблог в середине январе и уже успел записать три ролика.

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