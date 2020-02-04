Первый самолет Минобороны вылетел в Китай за россиянами

Минобороны сообщило о вылете первого российского военного самолета, который должен будет эвакуировать россиян из Китая из-за вспышки коронавируса, передает «Интерфакс».

Военно-транспортный Ил-76МД вылетел с аэродрома Восточного военного округа. На его борту – военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Всего в операции задействовано пять таких самолетов, каждый из них способен в зависимости от задач перевезти до 150 человек.

Уехать из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка инфекции, выразили желание 132 гражданина России, сообщили в посольстве РФ в Китае. Пока российские власти рассматривают три возможные площадки для эвакуации, окончательное решение будет принято чуть позже, пояснил замглавы Минздрава Сергей Краевой. Самолеты сделают пересадку в Улан-Удэ для дозаправки, а затем направятся в центральные регионы России.

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 20,4 тысячи человек, умерли 425. В России выявлено два заболевших человека: в Забайкальском крае и в Тюменской области.