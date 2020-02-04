Адвокат требует, чтобы Краснов признал незаконным отказ прокуратуры извиняться перед Голуновым

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин направил еще одну жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова с требованием признать нелегитимным отказ ведомства приносить извинения журналисту за незаконное уголовное преследование, пишет "МБХ медиа".

Днем ранее Бадамшин получил ответ от Генпрокуратуры, в котором сообщалось о нежелании инстанции извиняться перед Голуновым ввиду того, что его дело курирует подразделение рангом ниже - именно оно и должно повиниться перед спецкором "Медузы".

Однако в новой жалобе указывается, что ведет дело всё же Генпрокуратура, именно поэтому её начальство и должно извиниться.

"Считаю действия заместителя начальника управления по надзору за следствием в МВД России Р. И. Багавиева по пересылке жалобы адвоката Бадамшина С. В. в интересах Голунова И. В. незаконными и необоснованными, основанными на неправильном понимании закона и без надлежащего и полного исследования информации по делу и текста жалобы", - следует из текста заявления Бадамшина.

Адвокат продолжает настаивать на том, чтобы Краснов принес официальные извинения Голунову.

Напомним, ранее были арестованы пятеро экс-оперативников, принимавших участие в задержании июньском задержании журналиста. Это - Денис Коновалов, Роман Феофанов, Игорь Ляхов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных лишь последний частично признал вину. Всех обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации юридических доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - мужчин уволили из внутренних органов.

Силовики всерьёз занялись изучением материалов дела Ивана Голунова лишь в декабре прошлого года - сразу после того, как вопрос был озвучен на пресс-конференции Владимира Путина.