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13:13

Адвокат требует, чтобы Краснов признал незаконным отказ прокуратуры извиняться перед Голуновым

фото ЗакС политика Адвокат требует, чтобы Краснов признал незаконным отказ прокуратуры извиняться перед Голуновым

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин направил еще одну жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова с требованием признать нелегитимным отказ ведомства приносить извинения журналисту за незаконное уголовное преследование, пишет "МБХ медиа".

Днем ранее Бадамшин получил ответ от Генпрокуратуры, в котором сообщалось о нежелании инстанции извиняться перед Голуновым ввиду того, что его дело курирует подразделение рангом ниже - именно оно и должно повиниться перед спецкором "Медузы".

Однако в новой жалобе указывается, что ведет дело всё же Генпрокуратура, именно поэтому её начальство и должно извиниться.

"Считаю действия заместителя начальника управления по надзору за следствием в МВД России Р. И. Багавиева по пересылке жалобы адвоката Бадамшина С. В. в интересах Голунова И. В. незаконными и необоснованными, основанными на неправильном понимании закона и без надлежащего и полного исследования информации по делу и текста жалобы", - следует из текста заявления Бадамшина.

Адвокат продолжает настаивать на том, чтобы Краснов принес официальные извинения Голунову.

Напомним, ранее были арестованы пятеро экс-оперативников, принимавших участие в задержании июньском задержании журналиста. Это - Денис КоноваловРоман ФеофановИгорь ЛяховАкбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных лишь последний частично признал вину. Всех обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации юридических доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - мужчин уволили из внутренних органов.

Силовики всерьёз занялись изучением материалов дела Ивана Голунова лишь в декабре прошлого года - сразу после того, как вопрос был озвучен на пресс-конференции Владимира Путина.

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