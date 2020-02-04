Дрозденко известил о намерении Ленобласти интегрироваться с Петербургом

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко объявил о планах по "технологической" интеграции с Петербургом: речь идет о таких направлениях, как утилизация ТБО, унификации тарифов на коммунальные услуги и строительство объединенных транспортных развязок, уведомляет пресс-служба правительства региона.

"Мы готовы в поддержку Петербурга определить зелёные парковые зоны в 30-километровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет запрещена любая хозяйственная деятельность для того, чтобы это были "лёгкие" Санкт-Петербурга. Но мы просим и Петербург в соотношении 50/50 создать совместную программу по переработке мусора, который город ввозит в Ленинградскую область, и компенсировать часть экологической нагрузки, которую несут жители области. Это касается полигонов, которые принимают только петербургские отходы", - приводит высказанные Дрозденко пожелания его пресс-служба.

Касаемо возведения новых транспортных развязок, губернатор 47 региона предложил делить финансовую нагрузку в соотношении: бюджет Петербурга + бюджет Ленобласти + федеральные средства.