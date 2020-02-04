Суд продлил арест счетов матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре в рамках дела ФБК

Столичный Басманный суд пролонгировал арест более 4 млн рублей на счетах матери бывшего координатора "Открытой России" в Краснодаре Яны Антоновой. Информацией поделился с "МБХ медиа" адвокат Александр Бойков.

"Суд в рамках расследования уголовного дела ФБК продлил арест счетов 68-летней краснодарской пенсионерки Зои Шипиловой", - пояснил защитник.

Судья остался непреклонен, даже несмотря на то, что на заседании Бойков показал документы, которые говорят о происхождении денег на счетах Шипиловой: это средства от продажи квартиры и свидетельство об инвалидности сына.

Счета пенсионерки были арестованы в октябре 2019 года. Тогда к Антоновой нагрянули с обыском силовики в рамках дела об "отмывании денег" ФБК. Кроме того, активистку обвиняют в работе на нежелательную организацию (ст. 284.1 УК).