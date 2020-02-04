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13:59

Петербургский суд взыскал с вдовы Пшеничного и ее сына более 15 млн долларов в пользу американца

фото ЗакС политика Петербургский суд взыскал с вдовы Пшеничного и ее сына более 15 млн долларов в пользу американца

Приморский суд Петербурга частично удовлетворил иск американца Марка Никинсона к вдове предпринимателя Валерия Пшеничного и ее сыну о взыскании 15 млн долларов с процентами, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Истец требовал вернуть ему деньги, которые он 28 февраля 2016 года передал Пшеничному, а также проценты по ставке 4% за каждый год – 1,2 млн долларов. Адвокат Дениса Пшеничного Андрей Столбунов в разговоре с «Новой газетой» пояснял, что согласно законам американского штата Флорида, где живет Никинсон, дело должно было рассматриваться по месту подписания договора, то есть, в Америке.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. С Натальи Пшеничной взыскали 2/3 суммы, с Дениса Пшеничного – 1/3.

«Новая газета» обращала внимание на то, что в этом деле есть несостыковки. Так, в феврале 2016 года Пшеничный действительно летал в США, но в Лос-Анджелес, который находится в значительном удалении от Бока-Ратон, где был подписан договор о передаче денег. При этом у вдовы Натальи Пшеничной остались снимки из Лос-Анджелеса, датированные днем 28 февраля.

В договоре подпись Никинсона заверена нотариусом по имени Олег Пейт, а автограф Валерия Пшеничного – не заверен. Журналисты сравнили подпись Пшеничного под этим документом и под копией протокола его допроса – и они непохожи.

Пшеничного нашли мертвым в изоляторе в феврале 2018 года. СК заявил о самоубийстве. Позже судмедэксперты обнаружили на теле Пшеничного следы пыток – ожогов, изнасилования и удушения. На электропроводе и палке рядом с телом погибшего нашли следы ДНК, которые, предположительно, принадлежат одному из сотрудников СИЗО.

Пшеничного обвиняли в мошенничестве по делу о строительстве подводной лодки «Варшавянка»: он хотел создать трехмерный информационный макет. По версии следствия, заключенный в 2015 году с «Адмиралтейскими верфями» контракт на сумму около 1,3 млрд рублей был завышен на 100 млн.

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