"Точнее место не узнать": Найдено приблизительное место захоронения Даниила Хармса

Исследователи установили примерное место на Пискаревском кладбище, где захоронен писатель Даниил Хармс, передает «Фонтанка.ру».

По словам основателя премии Даниила Хармса Александра Марса, для поисков пришлось обратиться в архив кладбища. О том, что Хармс захоронен на Пискаревском кладбище, стало известно в 2016 году.

«Здесь [в архиве кладбища] нам сообщили, что в начале феврале 1942 года захоронения производились в секторе братских могил номер 9 и 23. Точнее место, к сожалению, не узнать», - сообщил Марс.

Хармс скончался в 1942 году в психиатрическом отделении больницы изолятора «Кресты» - спустя год после того, как его арестовали за «пораженческие настроения». Его реабилитировали в 1960 году.