Ленобласть обдумывает, как лучше взимать экологический сбор за петербургский мусор

Ленинградская область рассматривает возможность введения регионального экологического сбора за прием и утилизацию отходов от Петербурга, передает слова главы 47 региона Александра Дрозденко пресс-служба областного правительства.

По словам Дрозденко, есть два варианта взимания платы с соседнего мегаполиса. Петербург может выделять области субсидии, которые пойдут на реализацию эко-проектов. Такая схема действует в Москве, которая из своего бюджета субсидирует Московскую и Калужскую области, принимающие ее мусор.

«Второй вариант – это когда данный экологический региональный сбор закладывается в тариф на вывоз мусора из Санкт-Петербурга. Речь идет о небольшом увеличении тарифа. В этом случае целевым образом деньги поступают в бюджет Ленинградской области, а дальше распределяются по районам, где находятся полигоны, принимающие мусор Санкт-Петербурга, в зависимости от объема, сколько каждый полигон принимает мусора», - добавил губернатор Ленобласти.

Дрозденко полагает, что деньги, вырученные за счет приема петербургских отходов, можно было бы направить на установку новых очистных сооружений, дороги, новые скверы, уличное освещение, современные мусорные площадки, раздельный сбор и сортировку мусора.