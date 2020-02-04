Суды Петербурга эвакуируют второй раз за день

Злоумышленник, требующий от предпринимателя Константина Малофеева 120 биткоинов, снова заставил суды Петербурга эвакуироваться, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Работу второй раз за день прервали Петродворцовый, Василеостровский, Ленинский районные суды. Утром проверки прошли также в Сестрорецком, Петроградском, Красногвардейском, Колпинском, Смольнинском судах.

Автор письма попросил слать биткоины на «единственно верный адрес». Он переживает, чтобы деньги не ушли «расплодившимся вокруг этой темы аферистам», а то придется «дважды плотить или трижды» (орфография сохранена – ЗАКС.Ру).

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже третий месяц, с 28 ноября. Каждый будний день злоумышленники сообщают о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.