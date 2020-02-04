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15:28

Суды Петербурга эвакуируют второй раз за день

фото ЗакС политика Суды Петербурга эвакуируют второй раз за день

Злоумышленник, требующий от предпринимателя Константина Малофеева 120 биткоинов, снова заставил суды Петербурга эвакуироваться, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Работу второй раз за день прервали Петродворцовый, Василеостровский, Ленинский районные суды. Утром проверки прошли также в Сестрорецком, Петроградском, Красногвардейском, Колпинском, Смольнинском судах.

Автор письма попросил слать биткоины на «единственно верный адрес». Он переживает, чтобы деньги не ушли «расплодившимся вокруг этой темы аферистам», а то придется «дважды плотить или трижды» (орфография сохранена – ЗАКС.Ру).

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже третий месяц, с 28 ноября. Каждый будний день злоумышленники сообщают о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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