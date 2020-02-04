УФАС Петербурга изучает аптечные цены на медицинские маски

От вышестоящего руководства в петербургское отделение ФАС поступило указание провести комплексную проверку городских аптек на предмет возможного роста стоимости медицинских масок.

На сегодняшний день антимонопольщикам поступило две жалобы от жителей Северной столицы, которые пожаловались на необоснованно, по их мнению, завышенную стоимость изделия.

Так, например, в аптеке "Для бережливых" в период с 26 января по 2 февраля цена одной маски возросла с 8 до 13 рублей. В другом заявлении отмечается аналогичная ситуация, но в аптеках "Озерки", "Алоэ", "Столичка".

Во все вышеуказанные заведения УФАС направило соответствующие запросы.

Напомним, спрос на медицинские маски резко увеличился из-за угрозы распространения коронавируса. По последней информации, от заболевания погибло более 425 человек, инфицированы более 20 тысяч (в том числе двое - в России). За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 3235 человек.