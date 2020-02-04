18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:17

УФАС Петербурга изучает аптечные цены на медицинские маски

фото ЗакС политика УФАС Петербурга изучает аптечные цены на медицинские маски

От вышестоящего руководства в петербургское отделение ФАС поступило указание провести комплексную проверку городских аптек на предмет возможного роста стоимости медицинских масок.

На сегодняшний день антимонопольщикам поступило две жалобы от жителей Северной столицы, которые пожаловались на необоснованно, по их мнению, завышенную стоимость изделия.

Так, например, в аптеке "Для бережливых" в период с 26 января по 2 февраля цена одной маски возросла с 8 до 13 рублей. В другом заявлении отмечается аналогичная ситуация, но в аптеках "Озерки", "Алоэ", "Столичка".

Во все вышеуказанные заведения УФАС направило соответствующие запросы.

Напомним, спрос на медицинские маски резко увеличился из-за угрозы распространения коронавируса. По последней информации, от заболевания погибло более 425 человек, инфицированы более 20 тысяч (в том числе двое - в России). За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 3235 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:29 Определены финалисты конкурса на разработку концепции "Тучкова буяна"

19:59 Аспиранта МГУ Мифтахова оставили под арестом еще на два месяца

19:31 Смольный перераспределяет миллиарды на строительство метро

19:26 Отпуск для членов УИК в апреле под вопросом

18:56 В Госдуме упрекнули Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству из-за нового КоАП

18:48 Беглов высказался о планах по интеграции Ленобласти и Петербурга

18:27 Глава думского комитета по законодательству считает нецелесообразным упоминание бога в Конституции

18:08 В Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса

17:56 В Петербурге растет число заболевших гриппом и ОРВИ

17:52 Власти Невского района проводят проверку из-за отказа в уборке улицы с прошлогодним снимком

17:26 У Медведева на новом посту в Совбезе появится собственный секретариат

17:12 Задержанную до митинга за СКК оштрафовали на 500 рублей

17:05 Муниципал: Оппозиционных муниципалов не стали приглашать на встречу с главой Красногвардейского района

16:55 Фотографии отцов Путина и Зеленского появятся в галерее, ведущей к главному храму ВС РФ

16:31 Эвакуированных из Китая россиян поместят на карантин тюменский санаторий

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru