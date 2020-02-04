Эвакуированных из Китая россиян поместят на карантин тюменский санаторий

Всех вывезенных с территории охваченного коронавирусом Китая граждан РФ и ЕАЭС временно разместят на двухнедельный карантин на территории санатория "Градостроитель" в Тюменской области, уведомила "Интерфакс" вице-премьер Татьяна Голикова.

Согласно последней информации, на данный момент все прилетевшие на проблемы со здоровьем не жалуются.

Россиян и жителей ЕАЭС вывозят из КНР на самолетах Минобороны РФ. Пока в Ухане - в самом эпицентре действия вируса - остается 341 гражданин РФ.

По последней информации, от заболевания погибло более 425 человек, инфицированы более 20 тысяч (в том числе двое - в России). За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 3235 человек.