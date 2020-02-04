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16:55

Фотографии отцов Путина и Зеленского появятся в галерее, ведущей к главному храму ВС РФ

фото ЗакС политика Фотографии отцов Путина и Зеленского появятся в галерее, ведущей к главному храму ВС РФ

В базе, размещенной на сайте проекта Министерства обороны "Дорога памяти", появилась фотография отца российского президента Владимира Путина. Находкой делятся "Открытые медиа".

Ресурс содержит данные о гражданах, прошедших Великую Отечественную войну: их фото впоследствии используют при оформлении галереи, которая будет вести к главному храму Вооруженных сил РФ. 

"К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имён участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков", - гласит информация на сайте проекта.

Среди загруженных в базу фото нашлось и изображение с портретом Владимира Спиридоновича Путина - отца президента. Он был призван на войну 1 января 1941 года.

Примечательно, но в галерее памяти должна появиться и фотография деда нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского - младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского. К слову, на загруженном снимке, который уже прошел модерацию на сайте, присутствует и сам президент.

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