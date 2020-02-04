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17:05

Оппозиционных муниципалов не стали приглашать на встречу с главой Красногвардейского района

фото ЗакС политика Оппозиционных муниципалов не стали приглашать на встречу с главой Красногвардейского района

Муниципальных депутатов-неединороссов не позвали на отчет главы администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина, который должен состояться 6 февраля в театре «Буфф». Попасть на мероприятие можно будет по пригласительным билетам, которыми распоряжаются муниципальные руководители.

Как рассказала ЗАКС.Ру депутат МО «Пороховые» от Партии Роста Марианна Алферова, в их округе билеты были переданы главе местной администрации, который раздает их «нужным людям».

- У нас шесть оппозиционных депутатов. Никого из них не позвали. Никакой информации муниципалитет не дал, что такая встреча будет и сколько человек на нее приглашено, - добавила Алферова.

По ее информации, в МО «Полюстрово» билеты дают тоже не всем мундепам.

Похожая история произошла и в МО «Малая Охта». Там на встречу с районным главой не позвали ни одного депутата от демократической оппозиции, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от «Яблока» Василий Кунин.

-  Я на заседании совета поднял этот вопрос, спросил у главы [МО «Малая Охта» Дмитрия Монахова], в чем причина того, что мы не получили приглашения. Он начал мямлить, что не успел оповестить. А вторая версия – встреча проходит по предварительным приглашениям в связи с тем, что ограниченное количество мест, - рассказал Кунин.

Он добавил, что на вопрос, как можно было получить это приглашение, депутаты ответа не получили. Кунин заявил, что все равно намерен посетить отчет главы района.

Отметим, что в хоте своего доклада Разумишкин подведет итоги социально-экономического развития Красногвардейского района в 2019 году и расскажет о задачах на 2020 год. У слушателей будет возможность задать вопросы районному главе.


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