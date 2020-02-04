В Петербурге растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Петербуржцы начали всё чаще болеть гриппом и ОРВИ, извещает региональное управление Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства, за прошедшие полтора месяца с начала нового года была зафиксировано 48 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Наиболее уязвимая категория граждан - дети, подростки и пожилые люди. На данный момент заболеваемость ниже эпидемического порога на 15%.

Жителей города просят соблюдать правила для того, чтобы снизить риск заражения: почаще мыть руки, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня, правильно питаться и принимать витамин С. При недомогании следует незамедлительно обратиться ко врачу.

Напомним также, на территории Китая стремительно распространяется коронавирус: от заболевания погибли более 425 человек, инфицированы более 20 тысяч.