Глава думского комитета по законодательству считает нецелесообразным упоминание бога в Конституции

Руководитель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников назвал нецелесообразным закрепление в Конституции положений с упоминанием бога и традиционной семьи.

"Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет. Есть другие тексты, которым мы можем следовать", - цитирует Крашенинникова РИА "Новости".

В то же время, говоря о необходимости упоминания в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины, парламентарий напомнил, что это уже указано в Семейном кодексе.

Ранее, напомним, глава РПЦ заявил, что в грядущей редакции Основного закона страны следует прописать понятие "творца", так как, по его информации, "большинство российских граждан в бога верит". Религиозного оттенка в слово владыка не вложил, однако некоторое время назад он выразил уверенность, что в Конституции следует закрепить православие как главное вероисповедание страны.