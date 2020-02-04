Беглов высказался о планах по интеграции Ленобласти и Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов, находящийся с деловым визитом в Москве, решил прокомментировать озвученные сегодня губернатором Ленобласти Александром Дрозденко положения по "технологический" интеграции одного региона в другой. Дискуссия управленцев, извещает пресс-служба Смольного, состоялась ещё накануне, однако первым решил высказаться о ней именно глава ЛО.

В частности, Дрозденко предложил кооперироваться с городом на Неве в части утилизации ТБО, унификации тарифов на коммунальные услуги и строительстве объединенных транспортных развязок.

"Цель этого плана - синхронизировать нашу деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, сезонной миграции жителей", - цитирует заявление Беглова Смольный.

Как отметил Беглов, работа над созданием единого интеграционного плана по Петербургу и Ленобласти уже начата.

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