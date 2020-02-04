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18:56

В Госдуме упрекнули Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству из-за нового КоАП

фото ЗакС политика В Госдуме упрекнули Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству из-за нового КоАП

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который подготовил Минюст, передает «Интерфакс».

По его словам, проект нового КоАП «никуда не годится» и «возбуждает ненависть к законотворчеству». Крашенинников счел неприемлимым многократное повышение штрафов и увеличение сроков давности.

«Любое увеличение сроков давности - то же самое, что увеличение ответственности», - заявил Крашенинников. По его мнению, это никуда не годится «ни для бизнеса, ни для граждан». В таком виде проект КоАП ни представлять, ни вносить на рассмотрение Госдумы нельзя, он «сырой», считает депутат.

Проект нового КоАП был опубликован на портале проектов нормативно правовых актов 31 января. в «Единой России» заявили, что видят в нем ужесточение репрессивных механизмов.

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