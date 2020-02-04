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19:59

Аспиранта МГУ Мифтахова оставили под арестом еще на два месяца

фото ЗакС политика Аспиранта МГУ Мифтахова оставили под арестом еще на два месяца

Мосгорсуд оставил аспиранта МГУ Азата Мифтахова под арестом до 7 апреля по делу о брошенной в офис «Единой России» дымовой шашки, передает «МБХ медиа». В СИЗО он находится уже больше года.

На заседании адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что в деле появился новый засекреченный свидетель, который заявил об участии Мифтахова в движении «Народная самооборона». По ее мнению, это выдуманный следствием свидетель.

Адвокат просила приобщить к делу грамоты, дипломы и характеристики Мифтахова от преподавателей МГУ и однокурсников. Она сообщила, что дядя Мифтахова готов внести залог в 1,5 млн рублей в случае избрания иной меры пресечения.

Однако суд согласился с позицией следователя. Последняя ходатайствовала о продлении ареста, не видя оснований для изменения меры. По мнению следствия, Мифтахов может скрыться от суда, поскольку незадолго до дела покупал билеты до Беларуси.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса «Единой России» в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

Еще один задержанный по делу об оружии Даниил Галкин рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.

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