Определены финалисты конкурса на разработку концепции "Тучкова буяна"

Жюри выбрало восемь финалистов конкурса на разработку проекта арт-парка «Тучков буян», сообщили в ДОМ.РФ.

Восемь компаний были выбраны из 229 претендентов из 50 стран мира. Это российская Студия 44, французская Agence Ter, американская Bjarke Ingels Group, швейцарская JV Vogt, японская Kengo Kuma and Associates и французская Michel Desvigne Paysagiste. Еще две – это «команды начинающих профессионалов»: «Хвоя» (Россия, совместно с KARAVAN Landschaftarchitekte, Miles&Yards, Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB) и Praxys paysage & territoire (Франция, совместно с петербургской KATARSIS Architechts, BOA Light studio, RETHINK и другими).

На разработку концепций финалисты получат по 60 тысяч долларов. Обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго – 30 тысяч, третьего – 20 тысяч. Лучшую концепцию и победителя объявят в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Напомним, название для нового парка выбирали с помощью голосования. Строительство парка планируют начать не ранее 2021 года. Ранее комитет по культуре одобрил присвоение названия Тучков буян части Петроградского острова.